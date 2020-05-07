Банкротство американских нефтекомпаний определило сроки восстановления цен на топливо

После краха американских сланцевых компаний произойдет перебалансировка рынка черного золота, а затем наступит его стабилизация в 2021 году, считает эксперт Алексей Анпилогов.

Напряженная ситуация с котировками на нефть приведет к разорению ряда производителей топлива. Лишние и неконкурентоспособные компании уйдут с рынка, что будет способствовать дальнейшему равновесию.

В течение 2020 года должна завершиться пандемия коронавируса, а темпы восстановления цен на нефть будут зависеть от скорости победы над коронавирусом и эффективности мер, принятых для поддержания нефтяной отрасли, передает слова специалиста "Экономика сегодня".

Обвал цен на природный ресурс произошел после распада соглашения ОПЕК+. Вспышка коронавируса и вызванное ей падение спроса на топливо усугубили ситуацию. Новые договоренности по сокращению нефтедобычи должны запустить механизмы стабилизации рынка черного золота.