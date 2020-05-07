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Банкротство американских нефтекомпаний определило сроки восстановления цен на топливо

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21:57   7 Мая 2020
Экономика

Банкротство американских нефтекомпаний определило сроки восстановления цен на топливо

Банкротство американских нефтекомпаний определило сроки восстановления цен на топливо

После краха американских сланцевых компаний произойдет перебалансировка рынка черного золота, а затем наступит его стабилизация в 2021 году, считает эксперт Алексей Анпилогов.

Напряженная ситуация с котировками на нефть приведет к разорению ряда производителей топлива. Лишние и неконкурентоспособные компании уйдут с рынка, что будет способствовать дальнейшему равновесию.

В течение 2020 года должна завершиться пандемия коронавируса, а темпы восстановления цен на нефть будут зависеть от скорости победы над коронавирусом и эффективности мер, принятых для поддержания нефтяной отрасли, передает слова специалиста "Экономика сегодня".

Обвал цен на природный ресурс произошел после распада соглашения ОПЕК+. Вспышка коронавируса и вызванное ей падение спроса на топливо усугубили ситуацию. Новые договоренности по сокращению нефтедобычи должны запустить механизмы стабилизации рынка черного золота.

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #кризис

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