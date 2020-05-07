Запад мотивирует СМИ Пулитцеровской премией на создание фейков о России

Запад поощряет определенные СМИ, выполнившие политический заказ, с помощью Пулитцеровской премии. Обычно заказные материалы направлены на очернение России и искажение фактов о событиях в Ливии. Об этом заявил политолог Александр Перенджиев.

Вбросы о якобы присутствии в Ливии бойцов ЧВК "Вагнера" активно распространяют американские СМИ, не представляя доказательства обвинениям в адрес России. Очередная волна антироссийской пропаганды началась сразу после вручения Пулитцеровской премии фондом Джозефа Пулитцера. В этом году премия досталась The New York Times. Стоит отметить, что "выдающимися" признаны материалы, составленные из фейков о "русских в Африке". Вероятно, Reuters, Bloomberg и им подобные решили пойти по проторенному пути и подхватили "инфоповод".

Западные СМИ отрабатывают политический заказ в рамках антироссийской пропаганды, а Пулитцеровская премия стала дополнительной мотивацией для продажных медиа. Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев отметил, что премия не только мотивирует, что и создает "здоровую конкуренцию" для западных изданий, подстегивая их публиковать как можно больше фейков.

"Вероятно, это делается для того, чтобы у различных зарубежных СМИ еще больше проявлялось "творчество" в придумывании вбросов", - отметил он в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Задача пропагандистской кампании Запада - максимально очернить Россию и отвлечь мировое сообщество от террористической деятельности так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, активно поддерживаемого Турцией. Также Западу невыгодно, чтобы в мире узнали о контрабанде вооружения в обход эмбарго ООН.

Аналитик уверен, что западные СМИ, распространяя фейки о России, служат прикрытием для совершаемых ПНС преступлений. Триполи захватили вооруженные террористы и завербованные Турцией наемники из Сирии.

«Запад сформировал политический заказ и заставляет различные поощрительные фонды выделять на это финансовые ресурсы и премии, чтобы вести, прежде всего, информационную войну. Но как мы понимаем, это только часть гибридной войны, ведущейся против России и Ливии», - подчеркнул Перенджиев.

Фейки о ЧВК «Вагнера» в западной прессе удивительным образом совпали с заявлением фельдмаршала Халифы Хафтара о создании в Ливии Президентского совета. Западная пропаганда, как отметил эксперт, негативно сказывается на гражданах, на которых она рассчитана. Очередную порцию дезинформации о мнимом присутствии в Ливии ЧВК "Вагнера" недобросовестные издания переписывают как под копирку.

"Западная пресса действует по одним и тем же лекалам, взяв за основу уже давно устаревшую пластинку под названием ЧВК "Вагнера" и продолжают ее раскручивать. Это говорит о том, что с творчеством у них все очень плохо", - подчеркнул эксперт.

Перенджиев отметил, что средства на пропаганду Вашингтон тратит немалые, однако ничего нового западные СМИ просто не способны придумать. Это говорит о кризисе западных СМИ. Востребована не правда, а фейки, которые довольно щедро спонсируются. Это повлечет за собой лишь деградацию общества, которое не способно воспринимать действительность объективно.