Американская ЧВК Silvercorp USA Ink провалила самое вопиющее в истории частного военного бизнеса США задание по похищению и доставке в Вашингтон президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Наемники были задержаны властями Боливарианской Республики.

После серии неудач по свержению Николаса Мадуро американцы решились на силовой метод "устранения" венесуэльского лидера. 3 мая на побережье штата Варгас армия Венесуэлы задержала нескольких вооруженных боевиков. При себе у нарушителей имелась различная техника, стрелковое оружие, в распоряжении боевиков также были катера и автомобили. Все они предъявили фальшивые документы.

Боевики попытались атаковать военных Венесуэлы с моря, однако в результате противостояния 13 из них были убиты, еще восемь задержаны.

Наемники собирались высадиться на берег в окрестностях портового города Ла-Гуайра, что в 32 километрах от Каракаса. Там их ожидал дополнительный транспорт и тяжелое вооружение. В ходе допроса задержанные признались, что действовали по заказу США и Колумбии.

В оборонном ведомстве Колумбии эту информацию опровергли, в Вашингтоне также отрицают причастность к инциденту. В Госдепе США заявили, что Мадуро "пытается сместить акцент с неумелого управления страной".

Когда в дело вмешался глава ЧВК Silvercorp USA Ink Джордан Гудро, причастность США стала очевидна. Гудро опубликовал видео, заявив, что именно он инициировал операцию по свержению Мадуро, отметив, что она с треском провалилась. Однако, по словам Гудро, в Венесуэле высадилась не одна группа наемников.

Стоит отметить, что глава Silvercorp вовсе не чужой человек для американского президента Дональда Трампа. Глава США заключал контракт на охрану с Silvercorp на мероприятиях.

Как отметил в беседе с журналистами Федерального агентства новостей заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов, американские власти знали о высадке ЧВК Silvercorp в Венесуэле. В США подобные компании частными на самом деле не являются, это лишь фикция.

Помимо вооруженных сил в США есть множество частных компаний, выполняющие задачи, которые нельзя поручить официальной армии.

"Это не значит, что это личная инициатива американского правительства. Нет, это скоординированные действия. Фактически, эти наемники, не имея статуса американских военнослужащих, выполняют задачи, которые определяет Пентагон и руководство американского государства", — заметил Шаповалов.

ЧВК обычно выполняют задачи в тех странах, где нет официального присутствия США, в том числе в Венесуэле. Американцы ведут гибридную войну против Венесуэлы, которая включает в себя жесткие санкции, поддержку оппозиционера Гуаидо, информационную кампанию, экономическую войну. В прошлом году США применили против Венесуэлы все возможные методы, инициировав массовые акции протеста в стране и даже диверсии. Но свергнуть Мадуро Вашингтону не удалось. Пришлось переходить к более жестким методам. Шаповалов сравнил США с грабителем, который перепробовал все отмычки и теперь прибегнул к услугам частной военной компании.

"Тоже неудача. Следовательно мы вскоре будем наблюдать очередные попытки США, но уже при помощи какой-то другой технологии", — заключил Шаповалов.

Отметим, что США ввели жесткие санкции в отношении Венесуэлы и начали масштабную информационную кампанию, распространяя фейки о попытках России помочь вывезти из Боливарианской Республики "золото Мадуро". Также распространялись вбросы о том, что Россия собиралась продавать венесуэльскую нефть от имени компании "Роснефть" и о присутствии в стране ЧВК "Вагнера".

Журналисты Федерального агентства новостей разоблачили мошенника Евгения Шабаева, который усиленно распространял фейки о ситуации в Венесуэле. Шабаев попался на передаче западным СМИ недостоверной информации. Разоблачил его пранкер, представившийся французским журналистом. Ему Шабаев рассказал, что в Индию якобы прибыла нанятая китайским правительством ЧВК "Вагнера" для противодействия Пакистану.