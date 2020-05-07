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20:56   7 Мая 2020
Политика

Песков рассказал о предстоящем совещании Путина по поддержке авиаотрасли в РФ

Песков рассказал о предстоящем совещании Путина по поддержке авиаотрасли в РФ

Президент России Владимир Путин проведет совещание на тему поддержки авиаотрасли в РФ, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, видеоконференция состоится на новой неделе. Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник, близкий к министерству транспорта, встреча запланирована на среду, 13 мая. 

Ранее глава Минтранса РФ Евгений Дитрих заявил, что ведомство предварительно согласовало с Минфином сумму в 10,1 млрд рублей, деньги пойдут на поддержку российских аэропортов. Средства необходимо выделить до начала июля 2020 года, уточнил глава Минтранса.

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Автор: Ирина Большунова
#путин #песков #коронавирус

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