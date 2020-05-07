Песков рассказал о предстоящем совещании Путина по поддержке авиаотрасли в РФ

Президент России Владимир Путин проведет совещание на тему поддержки авиаотрасли в РФ, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, видеоконференция состоится на новой неделе. Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник, близкий к министерству транспорта, встреча запланирована на среду, 13 мая.

Ранее глава Минтранса РФ Евгений Дитрих заявил, что ведомство предварительно согласовало с Минфином сумму в 10,1 млрд рублей, деньги пойдут на поддержку российских аэропортов. Средства необходимо выделить до начала июля 2020 года, уточнил глава Минтранса.