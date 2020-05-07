Захарова сказала, что БСЖ и РСЖ обсудят лишение аккредитации журналистов Первого канала

Правительство Белоруссии отослало из страны корреспондента российского Первого канала Алексея Кручинина, которого лишили аккредитации на работу на территории республики, сообщил Tut.by.

Сейчас Кручинин находится в Российской Федерации. Отмечается, что такое решение приняла комиссия Министерства иностранных дел Белоруссии. Поэтому Кручинину как россиянину предписали покинуть республику до полуночи 6 мая. Официальных данных и постановлений насчет этого журналист на руки не получал, также как и каких-либо пометок в паспорт о запрете на въезд в Белоруссию, сообщает Nation News.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на вопрос корреспондента Nation News насчет инцидента напомнила слова Андрея Кривошеева, председателя Белорусского союза журналистов. Ранее Кривошеев заявил, что БСЖ и Союз журналистов РФ в скором времени проведут встречу в режиме видеосвязи, в ходе которой обсудят ситуацию с лишением аккредитации в Минске двух работников Первого канала.