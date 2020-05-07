Зеленский назначил Саакашвили на должность главы Исполнительного комитета реформ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Михаила Саакашвили на должность главы Исполнительного комитета реформ.

Заместителем главы исполкома стал Александр Ольшанский, сообщает РИА Новости.

"Искренне поздравляю Михаила Николозовича с новым ответственным вызовом", — подчеркнул Зеленский в поздравлении Саакашвили с новой должностью.

Глава страны подчеркнул, что надеется, что новый глава Исполнительного комитета реформ сможет придать импульс национальному совету реформ, что благодаря ему смогут осуществиться важные перемены в жизни страны.

Саакашвили смог вернуться на Украину в мае 2019 года после того, как действующий украинский президент отменил указ о лишении его гражданства.