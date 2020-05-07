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Мишустин провел совещание по вопросам экономики в формате видеоконференции

Мишустин провел совещание по вопросам экономики в формате видеоконференции

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Мишустин провел совещание по вопросам экономики в формате видеоконференции

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20:32   7 Мая 2020
Общество

Мишустин провел совещание по вопросам экономики в формате видеоконференции

Мишустин провел совещание по вопросам экономики в формате видеоконференции

Рабочее совещание по вопросам развития и поддержки российской экономики на фоне пандемии коронавируса в формате видеоконференции провел глава Кабмина РФ Михаил Мишустин.

Участие в совещании приняли первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, глава Минфина Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников и председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Участники видеосовещания обсуждали новый пакет мер по поддержке экономики в связи с COVID-19, а также план по восстановлению российской экономики после окончания пандемии коронавируса.

Тест на COVID-19 дал положительный результат у Мишустина несколько дней назад. Сообщается, что премьер-министр проходит лечение от нового типа пневмонии в одной из государственных клиник. Следить за актуальной информацией о течении коронавирусной инфекции можно на специальном правительственном портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Василий Пименов
#экономика #совещание #мишустин

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