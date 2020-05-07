Рабочее совещание по вопросам развития и поддержки российской экономики на фоне пандемии коронавируса в формате видеоконференции провел глава Кабмина РФ Михаил Мишустин.

Участие в совещании приняли первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, глава Минфина Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников и председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Участники видеосовещания обсуждали новый пакет мер по поддержке экономики в связи с COVID-19, а также план по восстановлению российской экономики после окончания пандемии коронавируса.

Тест на COVID-19 дал положительный результат у Мишустина несколько дней назад. Сообщается, что премьер-министр проходит лечение от нового типа пневмонии в одной из государственных клиник. Следить за актуальной информацией о течении коронавирусной инфекции можно на специальном правительственном портале стопкоронавирус.рф.