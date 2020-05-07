Жители Нью-Йорка сравнили пандемию коронавируса с трагедией 11 сентября

Нью-Йорк стал центром пандемии коронавирусной инфекции в США. Многие жители города сравнивают текущую ситуацию с одним из самых печальных эпизодов истории страны — терактами 11 сентября 2001 года, сообщают журналисты издания NEWS.ru.

Количество скончавшихся пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Нью-Йорке в десять раз превышает количество погибших в результате терактов 11 сентября, уточняют журналисты NEWS.ru. Издание связалось с жителями разных городов США и попросило их рассказать, как пандемия коронавирусной инфекции сказалась на их жизнях.

Как следует из материала, жители США не одобряют меры правительства, принятые с опозданием. По их словам, такого развития событий можно было избежать, если бы Вашингтон принял своевременные меры по предотвращению распространения коронавируса, когда он только начал набирать обороты в стране.