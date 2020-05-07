Facebook разместил рекламу интернет-магазина для продажи наркотиков

Впервые за несколько лет в Facebook начали наблюдать рекламу запрещенных веществ, сообщают журналисты The Bell.

Социальная сеть с конца прошлого месяца начала показывать объявление интернет-магазина специфического характера, в котором происходит торговля наркотиками. Сообщение замаскировано под рекламу радио. При переходе по ссылке пользователь попадает на сайт "радиостанции" с пятью плейлистами, названными в честь известных веществ.

Пресс-служба Facebook не смогла разъяснить ситуацию журналистам The Bell. Однако позже разместивший рекламу аккаунт был удален или заблокирован. Стоит отметить, что правилами социальной сети запрещается реклама незаконной деятельности. В официальном документе Facebook говорится, что все объявления перед публикацией проверяются.

Американские социальные сети, включая Facebook, неоднократно были уличены в распространении фейковой информации. В период пандемии коронавируса наибольшая часть недостоверных фактов появляется именно на этой площадке. Федеральное агентство новостей сообщило о разоблачении очередного фейка о ситуации с COVID-19 в Ростове-на-Дону.