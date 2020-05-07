Жительница Подмосковья похоронила своего отца-фронтовика спустя 75 лет

Нина Пикалева нашла своего отца-ветерана Великой Отечественной войны спустя 75 лет. Он погиб в 1942 году, участвуя в боевых действиях.

Нина Пикалева рассказала каналу "360" в рамках проекта "Дети войны" о том, как она нашла отца спустя 75 лет после исчезновения. Сейчас женщине уже 90 лет, война началась, когда ей было 11. Ее отец отправился на фронт. Сначала он служил санитаром под Ржевом, затем в 1942 году его забрали в стрелки. С тех пор о нем не было вестей.

Иван Платонов написал своей семье последнее прощальное письмо. Нина Пикалева надеялась, что ее отец еще жив, она продолжала ждать его возращения. Но он не вернулся.

Спустя 75 лет к пенсионерке пришел племянник и сообщил о том, что ее отца удалось найти. В 2017 году около 200 солдат похоронили в Тверской области, специалисты смогли установить личности только семи погибших, среди которых был отец героини Иван Платонов, погибший в 1942 году.