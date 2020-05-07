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20:05   7 Мая 2020
Экономика

Газопровод "Ямал – Европа" будет работать в новом формате

Газопровод "Ямал – Европа" будет работать в новом формате

Контракт "Газпрома" с Польшей, который продлился 25 лет, завершается 16 мая. Большая часть транзита через польскую территорию сохранится, сообщили представители российской компании.

Бронирование мощности газопровода "Ямал – Европа" теперь будет происходить на ежеквартальных аукционах. Руководство "Газпрома" уже приобрело право на прокачку более шести миллиардов кубометров газа через трубу в третьем квартале 2020 года, что составляет около 80% от выставленной на торги мощности.

Тарифы на транспортировку газа через территорию Польши также изменятся в среднем на 3%. Теперь "Газпром" должен будет заплатить около 7,2 доллара за транзит тысячи кубометров газа, что в три раза меньше стоимости транспортировки природного ресурса через Украину.

Польские власти постепенно снижают долю "Газпрома" в импортных поставках голубого топлива, замещая ее другими источниками.

 

 

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Автор: Кристина Мокроусова
#польша #газпром

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