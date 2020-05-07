Сын пропавшего в период ВОВ солдата рассказал героическую историю отца

После ухода на фронт в 1941 году гражданин СССР Иван Шенцев пропал без вести, в связи с чем его сын отправился на поиски какой-либо информации об отце.

Сообщение о героической гибели мужчины пришло в сентябре, однако спустя два месяца после похоронки пришло второе извещение: "пропал без вести". На протяжении долгих лет сын солдата Иван продолжал поиски и не отчаивался.

В конце концов они привели к тому, что сыну удалось найти человека, который в последний раз видел его отца на войне. Им оказался Петр Розов, рассказавший ему о пропавшем солдате.

Мужчина поделился, что он вместе с Шенцевым оказался в плену в сентябре 1941. Бойцов Красной армии загнали за огороженное проволокой поле и морили голодом. Вместе с Розовым Иван "рыл землю" в борьбе за свободу. Предприняв попытку побега, Шенцев сказал, что "капитан покидает корабль последним", и пропустил людей вперед из оцепления. Как передает "Литературная газета", в этот момент на вышке проснулся автоматчик, однако Розову все же удалось сбежать.

Мужчина поделился, что судьба его отца Ивана осталась неизвестной. Сейчас и сам Розов уже скончался. Иван и его семья постоянно посещают Могилу Неизвестного Солдата, чтобы поклониться отцу и его боевому товарищу.