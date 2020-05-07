Петербуржец о работе в штабе Навального: все было организовано ужасно

Серию интервью с представителем петербургской "оппозиции" продолжают публиковать "Невские Новости". Их герой Виктор, расстроившись после распада "Артподготовки", продолжил помогать петербургскому движению либералов.

Он надеялся, что произойдут изменения в стране, как любят говорить либералы. После мальцевской "революции" Виктор устроился волонтером в штаб Алексея Навального. Ему предложили место наблюдателя на региональных выборах. В беседе с журналистами мужчина поделился историей, как попал в петербургский штаб Навального.

В 2017 году проходили муниципальные выборы в Санкт-Петербурге и прилегающих регионах: в Псковской, Новгородской и других областях. Он с близким другом искал работу и молодые люди зашли спросить, чем могут помочь. Парней попросили стать наблюдателями на выборах, и узнав, что у Виктора есть автомобиль, его отправляли работать в регионы, передают "Невские Новости".

На вопрос, понравилось ли им работать в штабе Навального, они рассказали, что там все ужасно организовано. В Старой Руссе, например, кандидат в депутаты должен был подать их документы в избирательную комиссию, чтобы им разрешили работать наблюдателями, однако по неизвестным причинам он их отозвал. Видимо, кто-то с кем-то не смог договориться, считает собеседник. Заработная плата составляла 1,5 тыс. рублей за сутки, а за бензин обещали оплату позже. В поездках мужчины снимали квартиры, но компенсацию никто не оплачивал. По словам петербуржцев, организация — ниже плинтуса, а деньги штаб Навального, вероятно, оставил себе.