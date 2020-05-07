Экономист Гончаров озвучил худший сценарий для Украины в условиях «коронакризиса»

Украинским Кабмину и Нацбанку сейчас нужно не отправлять заробитчан в европейские страны, а создавать им рабочие места на родине, иначе вслед за рецессией в стране начнется депрессия.

Таким образом украинский экономист Александр Гончаров прокомментировал экономическую ситуацию в стране в условиях «коронакризиса». Слова эксперта 7 мая приводит ИА REGNUM.

Напомним, 6 мая СМИ сообщили, что крупнейшая украинская авиакомпания МАУ получила заказ на ряд чартерных рейсов в Великобританию, Германию, Польшу, Швецию и Финляндию, чтобы доставить туда заробитчан на сельскохозяйственные работы. Как сообщили в авиакомпании, для доставки украинских граждан на работы за границу уже разработан прозрачный и четкий механизм авиаперевозок.

До этого украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, говоря о мерах поддержки экономики, пострадавшей их-ха карантина, введенного для сдерживания эпидемии коронавируса, заявил, что правительство готовит план, который в числе прочего касается поддержки промышленной отрасли страны. В первую очередь, по словам Шмыгаля, власти будут ориентировать промышленность на внутренний рынок, но также будет уделено внимание и экспортному потенциалу, особенно в областях, которые оказались наиболее востребованными в условиях мирового кризиса из-за пандемии.

Экономист Александр Гончаров не согласен с мерами, предпринимаемыми украинскими властями, и считает, что им в первую очередь необходимо позаботиться о трудоустройстве граждан внутри страны.

«Не формировать отряды заробитчан для европейских стран, а у себя в стране создавать новые рабочие места и точечно тратить бюджетные деньги на поддержку уровня жизни украинцев», — заявил эксперт.

По его мнению, если власти не займутся этим вопросом, им придется в полной мере столкнуться с реальными «страшилками» и узнать, насколько депрессия больнее и опаснее, чем инфляций и падение уровня ВВП.