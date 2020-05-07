Высшие учебные заведения Сирии, согласно предварительным оценкам, смогут возобновить работу только 31 мая 2020 года. Такие выводы сделала Правительственная группа, ответственная за меры по противодействию коронавирусу в Сирии.

Специальная правительственная комиссия по борьбе с COVID-19 в САР приняла решение возобновить работу университетов и техникумов в стране с 31 мая. Занятия будут проходить согласно образовательной программе, с 9:30 утра до вечера, в том числе по субботам. Студентам придется осваивать интенсивную программу с акцентом на основные предметы.

Как отметил политолог и независимый журналист Александр Асафов в беседе с журналистами Федерального агентства новостей, в борьбе с коронавирусом в Сирии ситуацию усугубляют подконтрольные США группировки, которые действуют против президента Башара Асада. Одной из таких провокаций стал интернет-флешмоб с фотографиями детей, которые держат плакаты с просьбами о помощи больным COVID-19.

"Это явная провокация, направленная против Асада. Тем более никто не знает, что происходит в лагере беженцев "Эр-Рукбан" и в зоне Ат-Танфа, подконтрольной США", - пояснил Асафов, отметив, что информация о ситуации в лагере скрывается намеренно, а Асад не может помочь людям, которые там находятся.

В подконтрольных Дамаску населенных пунктах проводятся работы по дезинфекции, действует комендантский час. Сирийский лидер прикладывает достаточно усилий, чтобы предотвратить распространение коронавируса в стране, отмечает Асафов. Однако провокации будут продолжаться, пока "коронавирусная истерия" не будет доведена до крайности, после чего обязательно посыпятся обвинения в сторону сирийского президента.