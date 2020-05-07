Российский пистолет «Аспид» прошел первый этап сертификации

Разработка АО «ЦНИИТОЧМАШ» прошла в аккредитованной испытательной лаборатории ГИС РФ первый этап сертификации на соответствие служебному и гражданскому оружию, а также устройствам специального и производственного назначения.

Как рассказал начальник ГИС РФ Дмитрий Румянцев, во время испытаний специалистам довелось проверить маркировку самозарядного пистолета РГ120 «Аспид». Речь идет о наличии клейма предприятия, на котором было изготовлено изделие, серийного номера, а также надписи «Сделано в России». При помощи специального калибра были произведены замеры ствола патронника. Помимо этого, образец внимательно изучили на возможность присутствия внешних дефектов.

Во время сертификации «Аспид» испытали на прочность и безопасность. Для этого специалисты использовали испытательные патроны,способные создавать давление в 1,25 раза больше, чем самые мощные эксплуатационные боеприпасы, используемые в РГ120.

«Испытания проведены с положительными результатами. Предъявленные образцы полностью соответствуют требованиям ГОСТ», – заявил Румянцев.

Теперь «Аспиду» предстоит пройти второй этап сертификации. Он предусматривает проверку пистолета на соответствие требованиям, предъявляемым криминалистическими лабораториями. Отвечать за его проведение будет Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия.

Ранее стало известно, что в России создали новый бесшумный патрон, способный пробивать бронированный металл. Боеприпас предназначен для пистолета «Удав».