Губернаторы казнили глав Минздравов и снимут короны к осени

Пандемия COVID-19 стоила кресел 11 главам региональных министерств здравоохранения. Большинство из них подали в отставку по собственному желанию, другим на дверь указали губернаторы.

Не обошлось без скандалов: министра здравоохранения Самарской области Наталью Мазину уволили, заподозрив в отмывании денег на закупках аппаратов УЗИ.

При этом большинство увольнений на официальном уровне с коронавирусом напрямую не связывали. Политологи считают, что кадровая чехарда в Минздравах может обернуться отставками самих губернаторов.

Глава Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков допускает, что большинство чиновников уволили несправедливо. Эксперт объяснил «Политике сегодня», что региональные министры ограничены в своих действиях. На своем посту они руководствуются решениями региональных парламентов и администраций.

«Если мы ругаем министров здравоохранения, значит мы ругаем принятые раньше депутатами и губернатором решения», — отметил политолог.

Поэтому проблемы региональных Минздравов в пандемию коронавируса могут стать проблемами губернаторов на выборах. Некоторые и вовсе могут покинуть посты по решению федерального центра. Впрочем, винить только губернаторов в неготовности систем здравоохранения к эпидемии несправедливо, считает Гращенков.

«Губернаторы — нынче не князья, которые всю жизнь сидят в одном регионе. От них сейчас не зависит, смогли они построить сами систему здравоохранения. Они технократы, которые реализуют принятые в Москве концепции, в том числе о сокращении больниц, медперсонала. Поэтому все валить на губернаторов сейчас странно», — объяснил политолог.

В списке регионов, где прошли отставки глав Минздравов, выбирать губернатора будущей осенью предстоит только Республике Коми. Пандемия там уже внесла свои коррективы: на ее фоне покинул пост экс-губернатор Сергей Гапликов.

Большинство его действующих коллег не спешат брать на себя ответственность за ситуацию в здравоохранении и отыгрываются на министрах, допускает директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов.

Что касается покинувших посты руководителей ведомств, то их спешный уход политолог объясняет неспособностью справиться с беспрецедентным вызовом COVID-19.

«Люди поняли, что сейчас на них свалится ответственность, и они будут виноваты в любом случае. Остаться на этом посту в такой ситуации — очень мужественный поступок для чиновника», — заключил эксперт.

Кто из министров здравоохранения ушел в отставку. Досье «ПС»:

Нижегородская область

Экс-министр: Александр Смирнов

Дата отставки: 6 мая

Официальная причина отставки: 60-летний возраст чиновника, из-за которого он не может работать в условиях распространения коронавируса.

Преемник: Давид Мелик-Гусейнов, замгубернатора. Совмещает две должности.

Количество заразившихся COVID-19* : 3886 человек

Ульяновская область

Экс-министр: Сергей Панченко

Дата отставки: 20 марта

Официальная причина отставки: переход на другую работу, возглавит онкологический кластер региона.

Преемник: Инна Чигирева, первый замминистра здравоохранения.

Количество заразившихся COVID-19: 681 человек.

Самарская область

Экс-министр: Михаил Ратманов

Дата отставки: 31 марта

Причина отставки: перешел на работу в Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России.

Преемник: Сергей Вдовенко, замминистра здравоохранения.

Количество заразившихся COVID-19: 802 человека.

Астраханская область

Экс-министр: Федоров Орлов

Дата отставки: 8 апреля

Официальная причина отставки: сложил полномочия по собственному желанию после заседания совета по оценке готовности медицинских учреждений.

Преемник: Светлана Смирнова

Количество заразившихся COVID-19: 629 человек.

Республика Коми

Экс-министр: Дмитрий Березин

Дата отставки: 9 апреля

Официальная причина отставки: по собственному желанию на фоне большого числа зараженных в Коми.

Преемник: Виктория Филин, ушла в отставку через две недели.

Новый преемник: Борис Александров, первый замминистра.

Количество заразившихся COVID-19: 793 человека.

Забайкальский край

Экс-министр: Валерий Кожевников

Дата отставки: 12 апреля

Официальная причина отставки: резкий рост заболеваемости в регионе (+14 за сутки на тот момент).

Преемник: Анна Шангина, завотделением краевой клинической больницы.

Количество заразившихся COVID-19: 262 человека.

Саратовская область

Экс-министр: Наталья Мазина

Дата отставки: 24 апреля

Официальная причина отставки: по собственному желанию. На Мазину заведено дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

Преемник: Олег Костин, главврач перинатального центра в Саратове.

Количество заразившихся COVID-19: 950 человек.

Амурская область

Экс-министр: Евгения Жарновникова

Дата отставки: 24 апреля

Официальная причина отставки: по собственному желанию.

Преемник: Светлана Леонтьева, первый замминистра.

Количество заразившихся COVID-19: 123 человека.

Ставропольский край

Экс-министр: Виктор Мажаров

Дата отставки: 27 апреля

Официальная причина отставки: по собственному желанию из-за ухудшающегося здоровья на фоне ряда инцидентов из-за коронавируса.

Преемник: Юрий Литвинов, первый замминистра.

Количество заразившихся COVID-19: 118 человек.

Тверская область

Экс-министр: Максим Максимов

Официальная причина отставки: не уточняется.

Дата отставки: 15 апреля

Преемник: Константин Седов, замминистра.

Количество заразившихся COVID-19: 784 человека.

Омская область

Экс-министр: Дмитрий Вьюшков

Дата отставки: 1 апреля

Официальная причина отставки: неготовность больниц к пандемии, уволил губернатор Александр Бурков.

Преемник: советник губернатора Ирина Солдатова.

Количество заразившихся COVID-19: 223 человека.

* здесь и далее данные портала стопкоронавирус.рф.