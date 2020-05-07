Путин и Трамп обсудили ситуацию на нефтяном рынке

Главы России и США в ходе телефонного разговора обсудили положение дел на мировым рынке нефти, сообщают представители Кремля.

Российский и американский президенты провели телефонные переговоры. Одним из ключевых моментов беседы стала ситуация с ценами на топливо. Новые договоренности между мировыми экспортерами природного ресурса по сокращению нефтедобычи, которые вступили в силу с 1 мая, оказались своевременными и должны принести соответствующие результаты, отметили лидеры двух стран.

Обвал цен на нефть произошел после распада сделки ОПЕК+. Ситуация на рынке черного золота усугубилась после падения спроса на топливо на фоне пандемии коронавируса. Многие страны теперь могут столкнуться с дефицитом нефтехранилищ. Новое соглашение ОПЕК призвано запустить механизмы стабилизации цен на топливо.