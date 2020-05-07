Антироссийские вбросы нужны Западу для подготовки интервенции в Ливию

Пропагандистскую антироссийскую медиакампанию США поддержало немецкое издание Deutsche Welle, которое предприняло попытку оправдать бездействие НАТО и западную интервенцию в Ливии.

Немецкие журналисты подхватили фейк о присутствии сотрудников ЧВК "Вагнера" в Ливии, усердно распространяемый американскими коллегами. Антироссийские вбросы уже давно стали привычным инструментом западных журналистов и американских чиновников. К слову, не отошли они и от традиционных методов информационной войны: поменьше конкретики и аргументации и побольше голословных, но скандальных заявлений. Ярким образцом являются материалы Bloomberg и Reuters, в которых авторы заявляют о "присутствии" российских военных в Ливии, сославшись на "доклад ООН", который не был нигде опубликован.

Упомянутого вышеуказанными СМИ "документа" не оказалось ни на сайте ООН, ни в Сети, хотя все знают, что интернет "помнит" все. Более того, обозреватели так и не определились, о ком именно пишут: то ли о "российских оперативниках", то ли о "наемниках", то ли о "снайперах". Любопытно, что Вашингтон совершенно не интересуется присутствием на территории Ливии турецкой ЧВК SADAT. Зато Москву, выступающую с мирными инициативами по урегулированию ситуации в Ливии, пытаются уличить во "вмешательстве". Очевидно, что мирная и процветающая Ливия американцам не подходит, Вашингтон всеми силами старается дестабилизировать обстановку в североафриканской стране.

Расплывчатость и неопределенность в материалах западных СМИ объясняется тем, что у США нет никаких доказательств присутствия российского военного контингента в Ливии. Однако Bloomberg и Reuters бодро строчат фейки, состряпанные из невразумительной пиар-кампании так называемого Правительства национального согласия, опирающегося на боевиков запрещенных во всем мире радикально-исламистских организаций. Интересно то, что США пиарят "карманных" террористов, ПНС Ливии для "раскрутки" использует американские лоббистские компании. Американские СМИ начали антироссийскую кампанию, которую тут же подхватила абсолютно зависимая от Вашингтона Европа.

Международная общественная телерадиокомпания Deutsche Welle принадлежит Германии, руководит ею Питер Лимбург, сын известного дипломата, который принимал участие в тайном вывозе из СССР последних немецких пленных, осужденных за совершенные в ходе Великой Отечественной войны преступления. Лимбург-младший последние 18 лет занимается выборами в ФРГ. Также в его ведении обеспечение правительства площадкой для дебатов и преподнесение их пропагандистских выступлений в "правильном" ракурсе.

Бывший когда-то независимым ресурсом Deutsche Welle теперь представляет из себя совершенно продажную площадку, которая занимается отработкой "заказов", поступающих с Запада. В основном, это статьи о том, что "во всем виноваты русские". По сути, уважаемое ранее издание стало пешкой в информационной войне США против России.

По словам эксперта ассоциации военных политологов, заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрея Кошкина, Запад пытается сорвать предлагаемые Москвой мирные инициативы по урегулированию в Ливии. Помимо Deutsche Welle, антироссийский заказ Вашингтона выполняют практически все ведущие информационные агентства Запада. Статьи изданий удивительно схожи полным отсутствием достоверных источников, аргументации и доказательств и состоят из наспех состряпанных вбросов и домыслов.

"Очевидно, что это заказная работа», — заявил Кошкин в беседе с журналистами Федерального агентства новостей.

По словам Кошкина, российский президент Владимир Путин не раз повторял, что в Ливии российских бойцов нет. А Путин, в отличие от многих своих западных коллег, от ответа никогда не уходит. Эксперт отметил, что фейки о "российском присутствии в Ливии" являются попыткой "притянуть за уши то, чего нет".

"Можно любого охранника взять и выставить его представителем того или иного государства. Вот на этом они и бравируют", — посоветовал специалист.

Антироссийские фейки Западу необходимы как "информационное прикрытие", чтобы отвлечь внимание мировой общественности от реальной ситуации в Ливии. Однако "войнушки в СМИ" - лишь вершина айсберга. Сейчас готовится вмешательство третьих сил во внутригосударственные дела североафриканской страны, о чем давно говорят эксперты. Средства массовой информации - лишь часть подготовки к интервенции. А вбросы необходимы как оправдание на тот случай, если придется применять силу.

"Это может быть НАТО или кто-то из государств, входящих в Североатлантический альянс. Мы наблюдаем подготовку почвы для вмешательства, которое планирует, в том числе чужими руками, Запад", - уверен Кошкин.

Эксперт отмечает, что США занимаются распространением пропаганды не только в Европе, но и в некоторых арабских изданиях. В блоке НАТО присутствуют разногласия, координировать свои действия блок уже не может, как и обеспечить защиту любого члена альянса. К примеру, между странами блока уже были стрелковые войны, когда Великобритания атаковала Исландию. Турция, обладающая второй по численности армией среди стран НАТО готова действовать исключительно в собственных интересах, которые часто не совпадают с планами Североатлантического альянса. Зато Анкара не брезгует при каждом удобном случае попросить помощи у Брюсселя или отработать коммерческие интересы от имени НАТО, прикрыв тылы Западом.