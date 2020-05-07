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18:39   7 Мая 2020
Экономика

Минфин РФ хочет приостановить проверки валютных операций на таможне

Минфин РФ хочет приостановить проверки валютных операций на таможне

Временно прекратить проверки валютных операций таможенными органами предложил Минфин РФ. Соответствующий проект постановления направлен на рассмотрение в правительство.

На срок до 31 мая уже приостановлены проверки по соблюдению валютного законодательства налоговыми органами, но таможенные органы тоже являются органами валютного контроля.

Кроме того, ведомство выступает за то, чтобы распространить отсрочки по уплате налогов на организации и ИП, которые предоставили отсрочку уплаты аренды крупных торговых объектов (площадью свыше 5000 квадратных метров). Эти формы поддержки подготовлены в рамках мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в период пандемии COVID-19.

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Автор: Борис Нестеров
#налоги #таможня #минфин рф #пандемия #поддержка бизнеса #коронавирус

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