Минфин РФ хочет приостановить проверки валютных операций на таможне

Временно прекратить проверки валютных операций таможенными органами предложил Минфин РФ. Соответствующий проект постановления направлен на рассмотрение в правительство.

На срок до 31 мая уже приостановлены проверки по соблюдению валютного законодательства налоговыми органами, но таможенные органы тоже являются органами валютного контроля.

Кроме того, ведомство выступает за то, чтобы распространить отсрочки по уплате налогов на организации и ИП, которые предоставили отсрочку уплаты аренды крупных торговых объектов (площадью свыше 5000 квадратных метров). Эти формы поддержки подготовлены в рамках мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в период пандемии COVID-19.