Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Российский пистолет «Аспид» прошел первый этап сертификации

Российский пистолет «Аспид» прошел первый этап сертификации

 Вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку в Крыму

Вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку в Крыму
Золотарев объяснил, почему украинская власть заменяет День Победы 8 мая

Золотарев объяснил, почему украинская власть заменяет День Победы 8 мая

 Елисейский дворец сообщил о телефонном разговоре Путина и Макрона

Елисейский дворец сообщил о телефонном разговоре Путина и Макрона
Почему «Сила Сибири» не иссякнет после открытия месторождения газа в Китае

Почему «Сила Сибири» не иссякнет после открытия месторождения газа в Китае

 Минобороны Италии поблагодарило Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

Минобороны Италии поблагодарило Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
Российский пистолет «Аспид» прошел первый этап сертификации

Российский пистолет «Аспид» прошел первый этап сертификации

 Вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку в Крыму

Вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку в Крыму
Золотарев объяснил, почему украинская власть заменяет День Победы 8 мая

Золотарев объяснил, почему украинская власть заменяет День Победы 8 мая

 Елисейский дворец сообщил о телефонном разговоре Путина и Макрона

Елисейский дворец сообщил о телефонном разговоре Путина и Макрона
Почему «Сила Сибири» не иссякнет после открытия месторождения газа в Китае

Почему «Сила Сибири» не иссякнет после открытия месторождения газа в Китае

 Минобороны Италии поблагодарило Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

Минобороны Италии поблагодарило Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
18:26   7 Мая 2020
Политика

Кремль сообщил, что разговор Трампа и Путина прошел удовлетворительно

Кремль сообщил, что разговор Трампа и Путина прошел удовлетворительно

Разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа носил конструктивный и содержательный характер, сообщили в Кремле.

В результате диалога главы стран подчеркнули, что Россия и США могут добиться многого в части решения проблем стратегической стабильности, противодействия эпидемиям и борьбы с терроризмом, сообщает РИА Новости.

"Лидеры выразили удовлетворение состоявшимся разговором", — подчеркнули в пресс-службе Кремля.

Во время звонка Путин и Трамп подтвердили важность поддержания российско-американского диалога и контактов в различных областях.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#россия #сша #путин #трамп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...