Кремль сообщил, что разговор Трампа и Путина прошел удовлетворительно

Разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа носил конструктивный и содержательный характер, сообщили в Кремле.

В результате диалога главы стран подчеркнули, что Россия и США могут добиться многого в части решения проблем стратегической стабильности, противодействия эпидемиям и борьбы с терроризмом, сообщает РИА Новости.

"Лидеры выразили удовлетворение состоявшимся разговором", — подчеркнули в пресс-службе Кремля.

Во время звонка Путин и Трамп подтвердили важность поддержания российско-американского диалога и контактов в различных областях.