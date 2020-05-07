Минобороны Италии поблагодарило Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини поблагодарил коллегу из России Сергея Шойгу за содействие и своевременную помощь в борьбе с распространением коронавируса, сообщает российское оборонное ведомство.

Телефонный разговор между министрами состоялся по инициативе итальянской стороны. Лоренцо выразил искреннюю благодарность за направление сводного отряда военных специалистов для оказания помощи, говорится в заявлении.

Российские специалисты РХБЗ и военные медики продемонстрировали самоотверженность и профессионализм во время работы, заявил итальянский министр. Шойгу также проинформировал коллегу из Италии о мероприятиях, проводимых военным ведомством для недопущения распространения COVID-19 в рядах ВС РФ и сохранения здоровья военнослужащих. Главы двух ведомств договорились продолжать вести диалог по интересующим вопросам.