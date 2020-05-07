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17:51   7 Мая 2020
Политика

Минобороны Италии поблагодарило Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

Минобороны Италии поблагодарило Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини поблагодарил коллегу из России Сергея Шойгу за содействие и своевременную помощь в борьбе с распространением коронавируса, сообщает российское оборонное ведомство.

Телефонный разговор между министрами состоялся по инициативе итальянской стороны. Лоренцо выразил искреннюю благодарность за направление сводного отряда военных специалистов для оказания помощи, говорится в заявлении. 

Российские специалисты РХБЗ и военные медики продемонстрировали самоотверженность и профессионализм во время работы, заявил итальянский министр. Шойгу также проинформировал коллегу из Италии о мероприятиях, проводимых военным ведомством для недопущения распространения COVID-19 в рядах ВС РФ и сохранения здоровья военнослужащих. Главы двух ведомств договорились продолжать вести диалог по интересующим вопросам.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #италия #минобороны #шойгу

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