Вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку в Крыму

Военный вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку в воздушной гавани Крыма, сообщают экстренные службы.

Согласно полученной информации, в результате инцидента пострадали три человека. Все они были доставлены в центральное медицинское учреждение города Джанкой для оказания первой помощи. Военные выполняли плановый полет без боекомплекта, сообщает телеканал RT.

На место ЧП уже отправилась комиссия объединения ВВС и ПВО Южного военного округа. Специалистам предстоит установить все причины и обстоятельства происшествия.