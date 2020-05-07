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17:44   7 Мая 2020
Россия

Вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку в Крыму

Вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку в Крыму

Военный вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку в воздушной гавани Крыма, сообщают экстренные службы.

Согласно полученной информации, в результате инцидента пострадали три человека. Все они были доставлены в центральное медицинское учреждение города Джанкой для оказания первой помощи. Военные выполняли плановый полет без боекомплекта, сообщает телеканал RT.

На место ЧП уже отправилась комиссия объединения ВВС и ПВО Южного военного округа. Специалистам предстоит установить все причины и обстоятельства происшествия.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #крым #ми-35

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