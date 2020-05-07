Золотарев объяснил, почему украинская власть, заменяет День Победы 8 мая

Власти Украины пытаются изменить идентичность миллионов украинцев, для которых праздник 9 мая имеет колоссальное историческое значение, для этого они переписывают историю и подменяют культурные и религиозные традиции.

Такое мнение высказал украинский политолог Андрей Золотарев комментируя ситуацию, сложившуюся в его стране к 75-й годовщине победы СССР в Великой Отечественной войне. Слова эксперта приводит издание «Украина.ру».

На протяжении многих лет память о Великой Победе над фашистской Германией объединяла жителей бывшего Советского Союза, но, после произошедшего на Украине Евромайдана, там этот праздник ежегодно используется, как повод для исторических спекуляций и провокаций.

«Украинская власть, заменяя День Победы 8 мая, забывает о том, что для миллионов украинцев этот праздник имеет колоссальное историческое значение. В этом году, видимо, решили дотянуть карантин до 11 мая, чтобы было ни вашим, ни нашим», — заявил Андрей Золотарев.

По мнению политолога, переход на празднование окончания войны по европейской традиции – 8 мая – делается не для того, чтобы переоценить события тех лет, а для того, чтобы разорвать все, что раньше объединяло Украину с Россией, то, что объединяло все бывшие республики СССР. Ключевой задачей является изменение идентичности, для этого переписывается история и изменяются культурные и религиозные традиции.

«С точки зрения человека, который знает историю, все это выглядит, конечно, комично, но, к сожалению, у молодого поколения, у которого нет критического мышления, мозги промываются массированной пропагандой, — добавил эксперт. — Ведь что рассказывают школьникам? Пока доблестная УПА громила вермахт на просторах Галичины, Красная армия отсиживалась в окопах Сталинграда».

В заключение Золотарев добавил, что для изменения идеологической ситуации в стране и возвращения Дня Победы на принадлежащее ему место необходимо иметь политическую волю, в то время как нынешний президент Украины Владимир Зеленский пытается «потрафить и нашим, и вашим».