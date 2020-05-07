Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в Сирии было остановлено благодаря твердой политической воле президента Башара Асада. Минздрав САР сообщил сегодня, что в стране уже три дня нет новых случаев подтвержденных диагнозов.

Высокий уровень руководства Башара Асада позволил обуздать коронавирусную инфекцию в Сирийской Арабской Республики, не ухудшив социальную обстановку и управление государством. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Успехи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции позволили сирийскому руководству возобновить работу общественного транспорта во всех провинциях страны. Требование соблюдать меры безопасности в виде ношения средств индивидуальной защиты и социальное дистанцирование остается в силе.