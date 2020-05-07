Почему «Сила Сибири» не иссякнет после открытия месторождения газа в Китае

Через пять месяцев после запуска газопровода «Сила Сибири» из России в Китай, стоимость которого превысила один триллион рублей, на юго-западе КНР нашли крупное месторождение природного газа. Впрочем, перспективы российского газопровода на фоне открытия не меркнут, уверен ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович.

Месторождение газа обнаружили в центральной части Сычуаньской впадины – главного газодобывающего района Китая. Китайская национальная нефтегазовая корпорация (China National Petroleum Corporation, CNPC – прим. ред.) оценивает объем находки в один триллион кубометров газа.

«Важное открытие. Потенциальные запасы природного газа в этом поселке округа Суйнин могут превышать один триллион кубических метров», — говорится в официальном сообщении CNPC.

По оценкам китайских специалистов, в будущем она позволит добывать 15 миллиардов кубометров газа в год.

Станислав Митрахович объяснил, что с момента обнаружения полезных ископаемых до начала их использования проходит не один год. Только на анализ геологических данных уходит до трех лет. Соглашение между Россией и Китаем по «Силе Сибири» рассчитано на 30 лет.

«Пройдут многие годы, прежде чем там начнут добывать газ. Нужно следить за новостями, какие там сейсмические и геологические особенности. Эти и другие технические вопросы могут анализировать больше двух или трех лет», — отметил специалист.

Найденное месторождение – не единственный источник газа в Китае. В конце 2019 года Пекин объявил, что объем добычи ресурса на территории страны достиг 173 миллиардов кубометров в год. Открытие скважины Пэнтань-1 в провинции Сычуань не приведет к глобальному сдвигу энергетической политики Поднебесной, уверен Митрахович.

«Это далеко не сверхгигантское месторождение, но для Китая это будет не лишним. Страна, пытается делать упор на собственные силы. Но это не решит всех задач Китая по величине газопотребления», — заключил эксперт.

Население Китая - почти полтора миллиарда человек. Собственных источников голубого топлива стране явно не хватает. Поэтому КНР остается крупнейшим импортером газа в мире. Помимо России газ в Китай поставляют Туркменистан, Узбекистан, Казахстан и Мьянма. К 2030 году Поднебесная поставила планку - в 100 миллиардов кубометров. Стоимость контракта только по «Силе Сибири» составляет около 400 миллиардов долларов.

«Россия не находится с Китаем в отношениях торговых войн, как США, например. Россия поставляет газ по трубе, так намного дешевле, чем по морским путям. Американцы могут перекрыть какие-то морские регионы, и танкеры не смогут по ним пройти. Поэтому даже если Китай начнет добывать себе чуть больше газа, чем раньше, поставки из других стран не прекратятся, и Россия – один из выгоднейших партнеров», — объяснил Митрахович.

Газопровод «Сила Сибири» запустили в работу в декабре 2019 года. Он поставляет газ с Чаяндинского месторождения в Якутии в Китай. Протяженность трубы 3000 километров. К 2024 году газопровод сможет поставлять 38 миллиардов кубометров газа в год. Контракт с Китаем предполагает поставки топлива на протяжении 30 лет.