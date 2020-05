Экс-журналист Конгресса США призвал свергнуть Трампа с поста президента

Президента США Дональда Трампа необходимо свергнуть с его поста, заявил Мартин Толчин, который долгое время работал в конгрессе корреспондентом газеты The New York Times и является сооснователем изданий The Hill newspaper and Politico.

91-летний Толчин написал письмо в редакцию NYT, где говорит, что ему без разницы, правдивы ли обвинения Тары Рид в отношении Джо Байдена. В действительности он призывает свергнуть Трампа и "короновать" Байдена.

Газета The New York Times опубликовала материал, где призывала Демократический национальный комитет (DNC) расследовать обвинения против Байдена. Экс-сотрудница его офиса Тара Рид обвинила Байдена в домогательствах, которые он совершил, по ее словам, около 30 лет тому назад. Как говорит женщина, в 1993 году политик пытался ее поцеловать и принудить к интимным отношениям.

По мнению Толчина, в преддверии предстоящих президентских выборов расследование может сыграть не в пользу Байдена. Выборы пройдут уже в ноябре, на них Байден является единственным представителем от демократов.

В марте 2019 года генпрокурор США Роберт Мюллер раскрыл Конгрессу итоги расследования возможных связей Дональда Трампа с РФ. Согласно итогам, Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией, но установил факт якобы вмешательства РФ в американские выборы.