Новых подозреваемых на судебном процессе о крушении рейса МН17 на востоке Украины нет, по делу проходят четыре человека с таким статусом, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейка.

Соответствующий ответ был дан на запрос прокомментировать публикации ряда СМИ о новом фигуранте дела, которым якобы является первый заместитель руководителя погранслужбы ФСБ РФ генерал-полковник Андрей Бурлака.

Совместная следственная группа (ССГ) под руководством генеральной прокуратуры Нидерландов, расследующая без участия России обстоятельства крушения, предоставила промежуточные итоги. По версии следствия, Boeing был сбит из комплекса "Бук", который якобы принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Россия предоставила Нидерландам не только информацию с российских радаров, но и документацию, которая полностью доказывает, что ракета ЗРК "Бук" принадлежала украинской стороне была выпущена с подконтрольной Киеву территории, но эту информацию следователи решили проигнорировать.

Представители российского МИД заявляли, что обвинения ССГ в причастности РФ к авиакатастрофе с малайзийским Boeing голословны, а само расследование предвзято.