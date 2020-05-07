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16:17   7 Мая 2020
Общество

Госпиталь в "Крокус Экспо" на тысячу мест сдан в эксплуатацию в Московской области

Госпиталь в "Крокус Экспо" на тысячу мест сдан в эксплуатацию в Московской области

Правительство Московской области откроет временные госпитали на тысячи коек в выставочном комплексе "Крокус Экспо" и парке "Патриот", сообщают журналисты телеканала "360".

Меньше недели с момента поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева потребовалась строителям, чтобы завершить возведение временного госпиталя на территории одного из павильонов выставочного центра "Крокус Экспо", подчеркивает "360". Как уточняется, готовность объекта лично проверил глава региона. По словам Воробьева, в госпитале есть все необходимое для лечения пациентов, инфицированных коронавирусом: реанимация, аппараты ИВЛ, кислород, санузлы.

"Все необходимое для лечения есть и находится сегодня уже в этом госпитале. И лекарства, средства защиты", — заявил Воробьев.

Площадь выставочного пространства, отданного под нужды медиков, превышает 18 тыс. квадратных метров. В нем поместилось 1040 коек, из которых 120 — для тяжело больных. Еще один временный госпиталь будет расположен в конгрессно-выставочном комплексе "Патриот". Там будет развернуто 1420 коек.

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Автор: Яна Либерман
#московская область #коронавирус

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