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16:12   7 Мая 2020
Общество

Москвичам грозит штраф в 5 тыс. рублей за отсутствие маски в общественном транспорте

Москвичам грозит штраф в 5 тыс. рублей за отсутствие маски в общественном транспорте

Масочный режим в столице будет вводиться с 12 мая, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Установлены требования относительно мест, где необходимо носить маски и перчатки.

Нарушители введенных мер в период распространения коронавируса будут нести административную ответственность. Гражданам, игнорирующим нормы в общественном транспорте при режиме повышенной готовности, грозит штраф в 5 тыс. рублей, в других общественных местах — 4 тыс. рублей, рассказал начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.

Москвичи находятся на самоизоляции с 29 марта. В России запрещены массовые мероприятия, приостановили работу многие предприятия. Закрыты парки, скверы, фитнес-центры, салоны красоты. Мэр Москвы сообщал, что возможны послабления ограничительных мер после майских праздников в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране. Подробная информация о коронавирусе размещена на сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Яна Либерман
#россия #штраф #транспорт

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