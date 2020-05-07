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15:40   7 Мая 2020
Россия

Главврач московской поликлиники с выявленным COVID-19 умерла из-за осложнений

Главврач московской поликлиники с выявленным COVID-19 умерла из-за осложнений

Департамент здравоохранения Москвы сообщил о смерти главврача столичной больницы. Пресс-служба ведомства рассказала на сайте, что Юлия Сергеева более месяца находилась на искусственной вентиляции легких. Она была подключена к аппарату ЭКМО. Врачи не смогли спасти доктора, поскольку COVID-19 вызвал тяжелые осложнения.

Юлия Сергеева проработала медиком более 30 лет. Ее назначали главврачом поликлиники № 180 в 2016 году.

Число зафиксированных случаев COVID-19 в Москве за все время пандемии составляет 92 767 человек. 6703 новых случая выявили за последние сутки. 9227 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. 

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Автор: Илья Романович
#москва #смерть #врач #коронавирус

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