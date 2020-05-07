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 Вучич отправил Путину поздравительное письмо в честь 75-летия Победы

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15:39   7 Мая 2020
Россия

Путин обсудил с кабмином план развития экономики на фоне пандемии

Путин обсудил с кабмином план развития экономики на фоне пандемии

Шаги по развитию российской экономики в период пандемии коронавируса в мире обсудил глава государства Владимир Путин с кабмином РФ.

Участие в совещании приняли премьер-министр Михаил Мишустин, первый вице-премьер Андрей Белоусов и глава Счетной палаты РФ Антон Силуанов. Кроме того, участники обсудили вопросы развития туризма и поддержки транспорта. Отмечается, что мероприятие прошло в режиме онлайн-конференции.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Путин объявил нерабочими дни с 30 марта по 11 мая для нераспространения коронавирусной инфекции в РФ. Коронавирус в России подтвердили у 177 тыс. человек. Следить за актуальной информации о течении нового типа пневмонии в РФ можно на специальном правительственном портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Кристина Мокроусова
#путин #экономика #коронавирус

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