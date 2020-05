Баранец предостерег США от моделирования ядерного удара по РФ

Соединенные Штаты Америки периодически действуют России на нервы, оглашая свои «планы ядерных ударов», это продолжается с 1950-х годов, то есть мышление Пентагона и «маразматиков НАТО» с тех пор не изменилось.

Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал военный обозреватель издания «Комсомольская правда» Виктор Баранец, комментируя материал американского СМИ о возможных последствиях нанесения удара по Москве с использованием термоядерной бомбы мощностью десять тысяч мегатонн.

Статья с графическими иллюстрациями возможного применения против российской столицы оружия массового поражения, над которым в ХХ веке в США работал Эдвард Теллер, ранее опубликовало американское издание We Are The Mighty. В материале, в частности, был приведен смоделированный прогноз атаки, согласно которому, если на Москву была бы сброшена термоядерная бомба мощностью десять тысяч мегатонн, ядерные осадки выпали бы на территории вплоть до северных границ Республики Коми.

Виктор Баранец отметил, что подобные публикации в американской прессе ярко иллюстрируют «типичные бредни маразматиков НАТО».

«Время от времени США действуют нам на нервы, озвучивая свои «планы ядерных ударов». В пятидесятых годах Пентагон планировал 58 ядерных ударов по стратегически важным объектам на территории СССР. За прошедшие годы их мышление мало в чем изменилось», — добавил обозреватель.

Эксперт напомнил, что информация об американских разработках программы атаки по территории РФ с использованием тактического ядерного оружия появилась относительно недавно, а тот «недоеденный пентагоновскими мышами план» удара супербомбой по Москве, который был опубликован сегодня, почти ничем не отличается от других безумных проектов Штатов.

«Любой грамотный человек понимает: чтобы такой огромный боезапас был доставлен в воздушное пространство России и сброшен на Москву, у нашей страны не должно быть ни авиации, ни систем ПВО. А они есть и способны уничтожить угрозу еще на подлете, на расстоянии в сотни километров», — подчеркнул эксперт.

По его словам, американские «ястребы» в своих мечтах о нанесении удара по России забывают, что и у нас есть техника. Все их планы находятся на уровне комиксов и представляют из себя бредни людей с психическими отклонениями.

Также Баранец подчеркнул, что всерьез строить планы о нападении на Россию могут лишь идиоты с мозгами, «не отстиранными со времен холодной войны», а проект Вашингтона представляет из себя лишь «фантазии безграмотных людей».

Даже в 50-е годы ХХ века, напомнил эксперт, в случае попытки США атаковать СССР ядерным оружием, ответный удар привел бы к тому, что между Мексикой и Канадой образовался бы «пролив имени товарища Сталина».

По словам Виктора Баранца, его просто поражает, что в Штатах до сих пор остаются люди, бредящие «атомным величием США».

«Надо помнить, что в военной доктрине нашего государства открыто сказано, что ни одна агрессия против России не останется безнаказанной. У нас есть система ядерного возмездия «Периметр», гарантирующая ответный удар без участия в этом процессе людей, — подчеркнул эксперт. — Сегодня, чтобы полностью уничтожить США в случае их нападения на Россию, нам понадобится использовать 15–20 процентов своего ядерного ракетного потенциала».

Россия, добавил он, является суверенным государством и способна не просто отразить внешний удар, но и стереть своего врага с лица Земли.

При этом эксперт выразил уверенность в том, что и в Америке еще есть трезвомыслящие люди, которые понимают, что взаимные ядерные удары приведут планету к катастрофе.

Того однополярного мира, где США могли, преследуя собственную выгоду, вершить судьбу других стран, больше нет, заключил Виктор Баранец, и основой международного сотрудничества должны стать принципы взаимоуважения, справедливости и мира.