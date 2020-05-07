Прокуратура Москвы требует возбуждения дела за фейк о чипировании людей через COVID-19

Столичная прокуратура обнаружила в интернете фейки о том, что коронавирус является биологическим оружием для чипирования людей.

Вброс распространялся посредством видеороликов, в которых утверждалось, что COVID-19 — это генно-модифицированное оружие. При помощи массового заражения населения этим вирусом якобы можно установить мировой порядок. Об этом говорится в пресс-релизе Прокуратуры Москвы.

В ходе проведенной проверки было установлено, что видеоролики содержат в себе недостоверную информацию, которая создает угрозу обществу. Результаты проверки направлены в СК. Прокуратура просит возбудить уголовное дело.

Фейки о коронавирусе активно распространяют либеральные СМИ. Так, издание "МБХ медиа" беглого олигарха Михаила Ходорковского ранее опубликовало недостоверную информацию о том, что власти России якобы замалчивают информацию по COVID-19 в стране.