Историк Смолин напомнил американцам реальный ход Второй мировой войны

Минобороны США в преддверии 75-й годовщины окончания Второй мировой войны представило презентацию, посвященную событиям того временного отрезка. Согласно версии американского военного ведомства, конфликт начался после того, как гитлеровская Германия и СССР поделили Польшу. Непосредственно об огромном вкладе Советского Союза и той цене, которую он заплатил за победу, не сказано ровным счетом ничего. Более того, американцы упирают на то, что именно они вместе с другими союзниками положили конец войне, высадившись в Нормандии.

Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин, комментируя в эфире радио Sputnik появление этой презентации, выразил мнение, что Вашингтон поступает крайне неприлично, пытаясь играть в этом конфликте «первую скрипку».

«Красная армия вынесла на себе громадное количество всяких трудностей и является единственным победителем этой военной машины вермахта. Нужно больше скромности со стороны США, поскольку они были всего лишь нашими союзниками, которые вступили в противодействие Германии уже на излете», – подчеркнул специалист.

По его убеждению, американцам следует более тщательно подойти к изучению истории. Так, Смолин указал на то, что фактическое начало Второй мировой войны произошло не 1 сентября 1939 года, а в 1938 году. И тогда Польша, выставленная Минобороны США в качестве жертвы, выступала в роли агрессора, вместе с Германией участвуя в переделе Чехословакии. Таким образом, специалистам из Соединенных Штатов следует проделать огромную работу над ошибками и впредь не допускать исторических промашек.

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