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15:26   7 Мая 2020
Армия

Представители России и Турции ведут переговоры о сроках поставки второго полка С-400

Представители России и Турции ведут переговоры о сроках поставки второго полка С-400

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 не мешает продолжению военно-технического сотрудничества между Россией и Турцией. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил о ходе сделки с поставкой С-400.

Состав и сроки поставки второго полка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" в Турцию обсуждают представители обеих стран. "Интерфакс" 21 апреля сообщал о том, что стороны ведут переговоры о поставках дополнительных партий "Триумфов", несмотря на эпидемиологическую ситуацию в мире.

ЗРК С-400 "Триумф" зарекомендовал себя в качестве лучшей системы противовоздушной обороны, а потому неудивительно, что многие страны озадачились вопросом о покупке этого комплекса. Сейчас С-400 уже поставлены в Китай и Турцию.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #турция #с-400

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