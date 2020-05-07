Представители России и Турции ведут переговоры о сроках поставки второго полка С-400

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 не мешает продолжению военно-технического сотрудничества между Россией и Турцией. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил о ходе сделки с поставкой С-400.

Состав и сроки поставки второго полка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" в Турцию обсуждают представители обеих стран. "Интерфакс" 21 апреля сообщал о том, что стороны ведут переговоры о поставках дополнительных партий "Триумфов", несмотря на эпидемиологическую ситуацию в мире.

ЗРК С-400 "Триумф" зарекомендовал себя в качестве лучшей системы противовоздушной обороны, а потому неудивительно, что многие страны озадачились вопросом о покупке этого комплекса. Сейчас С-400 уже поставлены в Китай и Турцию.