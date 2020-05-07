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15:34   7 Мая 2020
Россия

Правозащитники выступили за отмену спецпропусков для жертв домашнего насилия

Правозащитники выступили за отмену спецпропусков для жертв домашнего насилия

Омбудсмен Татьяна Москалькова предложила отменить специальные пропуска для людей, которые стали жертвами домашнего насилия. Согласно данным НКО, в период ограничительных мер на фоне пандемии жалоб на домашние неурядицы стало больше в два с половиной раза. Уполномоченный по правам человека добавила, что многие попросту не могут подать заявление в правоохранительные органы.

Телеканал «360» пообщался с правозащитниками на эту тему. Выяснилось, что они поддерживают инициативу омбудсмена об отмене спецпропусков для потерпевших.

Соавтор законопроекта о домашнем насилии и адвокат Мари Давтян отметила, что жертвам периодически приходится экстренно покидать квартиру. Мобильный телефон же может разбиться, что отрезает возможность оформить пропуск.

«Из-за этого они могут бояться покидать жилье и оставаться в опасности. <…> В первую очередь, нужно контролировать тех, кто опасен и агрессивен», — считает адвокат.

Глава психологического направления центра «Насилию.нет» Татьяна Орлова подтвердила, что у потерпевших «нет другого способа спасти свою жизнь, кроме как выйти из дома». Однако за отсутствие пропуска грозит штраф, что останавливает жертв.

«Значит, мы получим трупы», — констатировала сотрудник центра.

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Автор: Анна Манц
#москалькова #пропуск #домашнее насилие #самоизоляция

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