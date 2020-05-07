Правозащитники выступили за отмену спецпропусков для жертв домашнего насилия

Омбудсмен Татьяна Москалькова предложила отменить специальные пропуска для людей, которые стали жертвами домашнего насилия. Согласно данным НКО, в период ограничительных мер на фоне пандемии жалоб на домашние неурядицы стало больше в два с половиной раза. Уполномоченный по правам человека добавила, что многие попросту не могут подать заявление в правоохранительные органы.

Телеканал «360» пообщался с правозащитниками на эту тему. Выяснилось, что они поддерживают инициативу омбудсмена об отмене спецпропусков для потерпевших.

Соавтор законопроекта о домашнем насилии и адвокат Мари Давтян отметила, что жертвам периодически приходится экстренно покидать квартиру. Мобильный телефон же может разбиться, что отрезает возможность оформить пропуск.

«Из-за этого они могут бояться покидать жилье и оставаться в опасности. <…> В первую очередь, нужно контролировать тех, кто опасен и агрессивен», — считает адвокат.

Глава психологического направления центра «Насилию.нет» Татьяна Орлова подтвердила, что у потерпевших «нет другого способа спасти свою жизнь, кроме как выйти из дома». Однако за отсутствие пропуска грозит штраф, что останавливает жертв.