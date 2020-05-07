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15:14   7 Мая 2020
Армия

Литовкин объяснил, для чего российским военным запретили использовать на службе гаджеты

Литовкин объяснил, для чего российским военным запретили использовать на службе гаджеты

Российские военнослужащие не могут иметь при себе устройства, которые способны передавать фото- и видеоматериалы, а также отслеживать геолокацию. Эти меры Минобороны РФ приняло в целях безопасности, во избежание раскрытия действий военнослужащих.

Запрет гаджетов для военных соблюдался и ранее, до подписания соответствующего указа президентом Владимиром Путиным, указал военный эксперт Дмитрий Литовкин. В помещения некоторых военных организаций нельзя заходить со смартфонами, устройства сотрудники оставляют при входе. Все разговоры ведутся через АТС, городской телефон.

Как отметил в беседе с журналистами телеканала "360" капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин, с развитием интернета и гаджетов военные могут публиковать личные данные, фотографии с мест службы, в том числе с секретных объектов. 

"Министерство обороны просто приняло превентивные меры безопасности. Единственная задача — не раскрыть характер выполняемых действий", — подчеркнул Литовкин.

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Автор: Яна Либерман
#россия #армия #минобороны рф

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