Литовкин объяснил, для чего российским военным запретили использовать на службе гаджеты

Российские военнослужащие не могут иметь при себе устройства, которые способны передавать фото- и видеоматериалы, а также отслеживать геолокацию. Эти меры Минобороны РФ приняло в целях безопасности, во избежание раскрытия действий военнослужащих.

Запрет гаджетов для военных соблюдался и ранее, до подписания соответствующего указа президентом Владимиром Путиным, указал военный эксперт Дмитрий Литовкин. В помещения некоторых военных организаций нельзя заходить со смартфонами, устройства сотрудники оставляют при входе. Все разговоры ведутся через АТС, городской телефон.

Как отметил в беседе с журналистами телеканала "360" капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин, с развитием интернета и гаджетов военные могут публиковать личные данные, фотографии с мест службы, в том числе с секретных объектов.