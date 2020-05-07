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15:12   7 Мая 2020
Политика

Путин призвал "не перегибать палку" мерами профилактики при спаде пандемии

Путин призвал "не перегибать палку" мерами профилактики при спаде пандемии

Профилактические меры против коронавирусной инфекции не должны быть избыточными и бессмысленными после спада пандемии, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства провел дистанционное совещание по вопросам касательно сферы транспорта. После спада пандемии коронавируса необходимо будет провести тщательный анализ санитарных мер во всех отраслях, учитывая уже приобретенный опыт. Прежде всего речь идет о транспортной сфере.

Однако, по словам главы РФ, нельзя "перегибать палку" с профилактическими мерами. Не стоит давить бизнес формальными или бессмысленными требованиями. Путин отметил, что транспортная сфера сейчас переживает трудные времена, поэтому необходимо разработать меры поддержки на период пандемии.

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Автор: Яна Либерман
#путин #транспорт #профилактика #коронавирус

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