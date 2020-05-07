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 Путин: регионам поручено решить вопрос о поддержке автобусного, речного транспорта

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14:52   7 Мая 2020
Россия

Путин призвал обеспечить бесперебойную работу транспорта во время пандемии

Путин призвал обеспечить бесперебойную работу транспорта во время пандемии

Важной стратегической задачей во время пандемии коронавируса можно считать обеспечение бесперебойной работы транспорта, заявил президент России Владимир Путин.

Губернаторы регионов России должны будут рассмотреть разные механизмы поддержки транспортной отрасли. Глава государства отметил важность сохранения инвестиционных программ для этой сферы. Нормализация экономической жизни будет зависеть непосредственно от слаженной работы транспортных компаний, отметил Путин.

В ходе совещания по транспорту российский лидер обратил внимание на то, что особенно сложная ситуация наблюдается с авиаперевозками. На фоне этого будет проведено специальное заседание, на котором обсудят поддержку авиационного транспорта.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #путин #транспорт

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