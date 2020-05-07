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 Путин: регионам поручено решить вопрос о поддержке автобусного, речного транспорта

Путин: регионам поручено решить вопрос о поддержке автобусного, речного транспорта
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14:51   7 Мая 2020
Общество

Путин: регионам поручено решить вопрос о поддержке автобусного, речного транспорта

Путин: регионам поручено решить вопрос о поддержке автобусного, речного транспорта

Транспорт, занимавшийся международными перевозками, надо переориентировать на внутренний рынок, поскольку туризма между странами нет, заявил на совещании президент России Владимир Путин.

Президент РФ призвал все регионы решить вопрос о поддержке речного и автобусного транспорта в период пандемии коронавируса в стране. на собрании он также отметил, что международный туризм по факту остановлен, для возбнавления прежнего уровня необходимо время.

 

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Автор: Илья Романович
#путин #пандемия #коронавирус

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