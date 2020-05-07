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 Марков назвал последствия фальсификации истории Западом

Марков назвал последствия фальсификации истории Западом

15:34   7 Мая 2020
Весь мир

Марков назвал последствия фальсификации истории Западом

Марков назвал последствия фальсификации истории Западом

Запад успешно реализует программу фальсификации истории Второй мировой войны, принижая роль Советского Союза в победе над фашизмом и увеличивая роль британцев и американцев.

Об этом рассказал российский политолог Сергей Марков, выступая в эфире радио «Комсомольская правда» в программе «Гражданская оборона».

По словам Маркова, все ученые в мире знают, кому принадлежит решающий вклад в разгроме нацизма – никто не сомневается, что это вклад Советского Союза. Однако опросы общественного мнения в большинстве стран-членов НАТО (за исключением Германии) показали другие результаты: их общество считает, что главную роль в разгроме фашизма принадлежит западным союзникам – США и Великобритании, а вклад СССР, русских – второстепенен.

«Таков результат фальсификации. Это социология очень четко показывает. Эта фальсификация делается на уровне массового мифологического сознания, прежде всего фильмами, публикациями, в интернете сейчас активно развивается. Для нас важно как бы изменения соотношения сил», — подчеркнул политолог.

По словам Маркова, мы знаем, что именно советский народ сыграл главную роль в победе над фашизмом, а Запад пытается эту ситуацию перевернуть и убедить всех, что основная заслуга в этом принадлежит союзникам. Это делается для того, чтобы оправдать политику гибридной войны, которая сейчас ведется против России, а также массовые случаи нарушения прав человека по национальному признаку в отношении русских и по гражданству в отношении россиян.

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Автор: Александр Люблинский
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