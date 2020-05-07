«Нарисованные» расследования «Проект.Медиа» проверят силовые структуры

Портал «Блокнот» взял интервью у бывшего сотрудника «Проект.Медиа» Андрея Константинова. Он заявил, что подделывал документы и рисовал в графических редакторах скриншоты вымышленных переписок реальных людей. Материалы затем использовались в публикациях издания.

Штраф за рисунки

«Рома (Роман Баданин, создатель "Проект.Медиа" – прим. ред.) утверждал, что фактура реальная, просто они не могут выкладывать оригиналы, чтобы не "спалить" свои источники. У нас были образцы документов государственных структур и частных компаний, в которые я просто вбивал необходимую информацию», — рассказал Константинов.

Например, собеседник «Блокнота» признался, что создал фиктивные выписки из Единого государственного реестра недвижимости для статьи «Репортаж с колье на шее. Портрет Наили Аскер-заде, журналистки и миллиардерши». Если сказанное Константиновым окажется правдой, сетевое издание можно привлечь к ответственности как минимум за клевету.

«С юридической точки зрения я вижу здесь фальсификацию доказательств, которые потом придаются огласке путем публикации в Сети. Это формирует состав уголовного преступления по статье "клевета" (статья 128.1 УК РФ – прим. ред.)», — говорит председатель Общественной палаты Московской области, юрист Шота Горгадзе.

Статья не подразумевает тюремного заключения, но «Проект» может получить штраф до 500 тысяч рублей.

«Эта история показательна тем, что мы часто принимаем за чистую монету определенные интернет-вбросы, псевдо-публикации с расследованиями, когда на самом деле по заказу определенных лиц распространяется откровенная клевета. <…> Я считаю, что правоохранительные органы должны провести проверку и возбудить уголовное дело по клевете. Мне кажется, власть должна действовать более жестко, борьба с фейками должна выйти на новый уровень», — заключил юрист.

Расследователь из Стэнфорда

В 2017 Роман Баданин учился в Стэнфорде, который с 1970-х годов сотрудничает с Центральным разведывательным управлением США — готовит ценные кадры. Именно во время учебы там 41-летний журналист придумал «Проект.Медиа». Как пишет Федеральное агентство новостей, ЦРУ завербовало Баданина. СМИ он создал для работы в интересах Вашингтона.

Возможная связь Баданина с США дает повод для его проверки, заявил депутат Госдумы, зампредседателя комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Андрей Альшевских. Политик заинтересовался историей «Проекта» и заверил, что лично проверит все данные по изданию Баданина:

«Я ознакомлюсь с этим материалом, даже если не будет обращения. Я сам, как депутат, думаю, обращусь в силовые структуры, чтобы они провели проверку и дали свое заключение».

Депутат Госдумы Андрей Климов согласился, что «Проект» стоит рассмотреть поближе.

«Я считаю, что граждане, которые работают не на свою отчизну, а на ее, скажем так, оппонентов, заслуживают совершенно справедливого к ним отношения. Что касается расследования, правоохранительные органы должны проверить это издание», — сообщил Климов.

Цифровой пиар

В век передовых технологий манипуляция информацией и подделка данных стали для многих людей обычным делом. Одним из таких людей является и Роман Баданин, считает эксперт движения «Сильная Россия» по правовым вопросам, юрист Янис Юкша. Адвокат поставил под сомнение сознательность читателей «Проекта».

«Мне сложно сказать, что это за читатели, и кто шумно аплодировал подобным вбросам. Здесь более важно создать "хор" почитателей. <…> Это наши сограждане, которые часто ослеплены специфичными расследованиями. Они часто с умным видом пытаются рассуждать о том, что они знают нечто особенное, чего не знают другие», — объяснил Юкша.

Андрей Константинов в интервью «Блокноту» попросил прощения у людей, которым его работа под руководством Баданина принесла вред: