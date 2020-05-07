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14:15   7 Мая 2020
Экономика

Госдолг США составил 25 триллионов долларов

Госдолг США составил 25 триллионов долларов

Наращивание госдолга на фоне кризиса, вызванного вспышкой коронавируса, является вынужденной, но необходимой мерой в сложившейся критической ситуации, считает основатель и глава инвесткомпании Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт.

Пандемия коронавируса нанесла урон экономической отрасли США. Закрытие государственных границ, остановка работы предприятий, введение ограничительных мер по борьбе с COVID-19 стали причиной банкротства многих компаний и рекордного уровня безработицы в стране.

Американские власти резко увеличили размер госдолга из-за расходов, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Его размер достиг исторического максимума и составил 25,04 триллиона долларов. Рост долга продолжится в ближайшее время, что приведет к увеличению уровня инфляции в стране и снижению доверия инвесторов к нацвалюте США, рассказал эксперт.

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Автор: Василий Пименов
#сша #кризис #госдолг

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