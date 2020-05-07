Президент России Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев обсудили тесное сотрудничество для противостояния коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Кремля.

Телефонный разговор состоялся по инициативе узбекского лидера. Во время обсуждения ситуации с пандемией коронавируса стороны выразили благодарность друг другу за поддержку в борьбе с распространением COVID-19. Главы двух государств также выразили готовность продолжать совместную работу в этом направлении, пишет ТАСС.

Были затронуты и другие вопросы двустороннего сотрудничества России и Узбекистана, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Путин и Мирзиеев обменялись теплыми поздравлениями с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Президенты отметили важность сохранения памяти о подвигах фронтовиков.