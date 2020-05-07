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 Путин: регионам поручено решить вопрос о поддержке автобусного, речного транспорта

Путин: регионам поручено решить вопрос о поддержке автобусного, речного транспорта
Путин обсудил с президентом Узбекистана сотрудничество против пандемии

Путин обсудил с президентом Узбекистана сотрудничество против пандемии

 Вучич отправил Путину поздравительное письмо в честь 75-летия Победы

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14:10   7 Мая 2020
Политика

Путин обсудил с президентом Узбекистана сотрудничество против пандемии

Путин обсудил с президентом Узбекистана сотрудничество против пандемии

Президент России Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев обсудили тесное сотрудничество для противостояния коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Кремля.

Телефонный разговор состоялся по инициативе узбекского лидера. Во время обсуждения ситуации с пандемией коронавируса стороны выразили благодарность друг другу за поддержку в борьбе с распространением COVID-19. Главы двух государств также выразили готовность продолжать совместную работу в этом направлении, пишет ТАСС.

Были затронуты и другие вопросы двустороннего сотрудничества России и Узбекистана, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Путин и Мирзиеев обменялись теплыми поздравлениями с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Президенты отметили важность сохранения памяти о подвигах фронтовиков.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #путин #узбекистан #коронавирус

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