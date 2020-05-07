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14:08   7 Мая 2020
Сирия

Парламентские выборы в Сирии перенесены на 19 июля

Парламентские выборы в Сирии перенесены на 19 июля

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 вносит коррективы в даты выборов по всему миру. Сирия не стала исключением, где 20 мая должны были состояться выборы в Народный совет.

Здоровье граждан стало приоритетом для президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада, который ввел общенациональный комендантский час в тот же день, когда появился первый сириец с диагнозом COVID-19. Парламентские выборы также пришлось перенести, чтобы не подвергать опасности кандидатов и избирателей. ТАСС сообщает, что президент САР Башар Асад подписал указ о переносе выборов с 20 мая на 19 июля.

Твердая воля сирийского лидера позволила ему принять решительные меры для борьбы против распространения коронавируса в стране. Результатом этих мер стало чрезвычайно низкое на фоне многих других стран число подтвержденных случаев COVID-19 — всего 44 человека. Федеральное агентство новостей сообщило вчера, что в Сирии уже три дня подряд не появляются новые случаи.

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Автор: Борис Нестеров
#сирия #парламентские выборы #COVID-19

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