Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Японии на фоне COVID-19

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с японским премьером Синдзо Абэ, сообщает пресс-служба Кремля.

Инициатива беседы принадлежала японской стороне, отметили в Кремле. В ходе диалога Синдзо Абэ поздравил Владимира Путина с 75-летней годовщиной Победы. Кроме того, стороны обсудили ситуацию с коронавирусом и рассказали, какие меры Россия и Япония предпринимают в борьбе с COVID-19.

Также стороны подтвердили планы сотрудничества ведомств в области здравоохранения и работу над совместным созданием медицинских препаратов. Путин и Абэ затронули темы сотрудничества Москвы и Токио, а также условились о продолжении контактов.