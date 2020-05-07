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Путин призвал обеспечить бесперебойную работу транспорта во время пандемии

 Путин: регионам поручено решить вопрос о поддержке автобусного, речного транспорта

Путин: регионам поручено решить вопрос о поддержке автобусного, речного транспорта
Путин обсудил с президентом Узбекистана сотрудничество против пандемии

Путин обсудил с президентом Узбекистана сотрудничество против пандемии

 Вучич отправил Путину поздравительное письмо в честь 75-летия Победы

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13:59   7 Мая 2020
Политика

Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Японии на фоне COVID-19

Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Японии на фоне COVID-19

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с японским премьером Синдзо Абэ, сообщает пресс-служба Кремля.

Инициатива беседы принадлежала японской стороне, отметили в Кремле. В ходе диалога Синдзо Абэ поздравил Владимира Путина с 75-летней годовщиной Победы. Кроме того, стороны обсудили ситуацию с коронавирусом и рассказали, какие меры Россия и Япония предпринимают в борьбе с COVID-19.

Также стороны подтвердили планы сотрудничества ведомств в области здравоохранения и работу над совместным созданием медицинских препаратов. Путин и Абэ затронули темы сотрудничества Москвы и Токио, а также условились о продолжении контактов.

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Автор: Борис Нестеров
#путин #япония #синдзо абэ

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