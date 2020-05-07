Россия не готовит ответ Белоруссии на лишение аккредитации журналистов Первого канала

Российское правительство не собирается применять ответные меры на лишение аккредитации журналистов Первого канала в Белоруссии.

Белорусские и российские союзы журналистов проведут дистанционное совещание в ближайшие дни для обсуждения ситуации с журналистами Первого канала, сообщает источник РИА Новости. Россия поддерживают позицию за беспрепятственное осуществление профессиональной деятельности сотрудниками СМИ. Необходимо создание специальных условий для работы журналистов, особенно из Белоруссии.

Министерство иностранных дел Белоруссии отозвало аккредитацию съемочной группы Первого канала после сюжета о коронавирусе. Корреспондент и его оператор были высланы из страны. Белорусский телеканал считает причиной такого решения распространение "недостоверной информации" об эпидемиологической ситуации в республике.