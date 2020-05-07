Полиция и разведка США сообщили об отсутствии сговора Трампа и РФ во время выборов-2016

Правоохранительные органы и разведка Соединенных Штатов не нашла в стенограммах доказательства сговоры президента Дональда Трампа с Россией, передает телеканал Fox.

В полученных стенограммах спецкомитета по разведке Палаты представителей на зафиксировано сговора лидера Дональда Трампа с Россией. Ранее американская сторона обвиняла РФ в якобы вмешательстве в президентские выборы в 2016 году. Неоднократно представители МИД РФ опровергали бездоказательные обвинения.

В 2017 году Министерство юстиции США назначило Роберта Мюллера на пост спецпрокурора. Именно он пытался доказать "вмешательство" России во внутренние политические дела США. За два года Мюллер не смог найти ни одного доказательства, в итоге подтвердив отсутствие сговора между Трампом и РФ.

Так называемое расследование Мюллера обошлось американским налогоплательщикам в 30 миллионов долларов. Эксперты утверждали, что обвинения в адрес России являются внутренней борьбой демократов и республиканцев.