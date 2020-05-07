Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин призвал обеспечить бесперебойную работу транспорта во время пандемии

Путин призвал обеспечить бесперебойную работу транспорта во время пандемии

 Путин: регионам поручено решить вопрос о поддержке автобусного, речного транспорта

Путин: регионам поручено решить вопрос о поддержке автобусного, речного транспорта
Путин обсудил с президентом Узбекистана сотрудничество против пандемии

Путин обсудил с президентом Узбекистана сотрудничество против пандемии

 Вучич отправил Путину поздравительное письмо в честь 75-летия Победы

Вучич отправил Путину поздравительное письмо в честь 75-летия Победы
Госдолг США составил 25 триллионов долларов

Госдолг США составил 25 триллионов долларов

 Леонков: Кураторы из США отчитались за траты на Украину, подняв ее в рейтинге военной мощи

Леонков: Кураторы из США отчитались за траты на Украину, подняв ее в рейтинге военной мощи
Путин призвал обеспечить бесперебойную работу транспорта во время пандемии

Путин призвал обеспечить бесперебойную работу транспорта во время пандемии

 Путин: регионам поручено решить вопрос о поддержке автобусного, речного транспорта

Путин: регионам поручено решить вопрос о поддержке автобусного, речного транспорта
Путин обсудил с президентом Узбекистана сотрудничество против пандемии

Путин обсудил с президентом Узбекистана сотрудничество против пандемии

 Вучич отправил Путину поздравительное письмо в честь 75-летия Победы

Вучич отправил Путину поздравительное письмо в честь 75-летия Победы
Госдолг США составил 25 триллионов долларов

Госдолг США составил 25 триллионов долларов

 Леонков: Кураторы из США отчитались за траты на Украину, подняв ее в рейтинге военной мощи

Леонков: Кураторы из США отчитались за траты на Украину, подняв ее в рейтинге военной мощи
13:56   7 Мая 2020
Политика

Полиция и разведка США сообщили об отсутствии сговора Трампа и РФ во время выборов-2016

Полиция и разведка США сообщили об отсутствии сговора Трампа и РФ во время выборов-2016

Правоохранительные органы и разведка Соединенных Штатов не нашла в стенограммах доказательства сговоры президента Дональда Трампа с Россией, передает телеканал Fox.

В полученных стенограммах спецкомитета по разведке Палаты представителей на зафиксировано сговора лидера Дональда Трампа с Россией. Ранее американская сторона обвиняла РФ в якобы вмешательстве в президентские выборы в 2016 году. Неоднократно представители МИД РФ опровергали бездоказательные обвинения. 

В 2017 году Министерство юстиции США назначило Роберта Мюллера на пост спецпрокурора. Именно он пытался доказать "вмешательство" России во внутренние политические дела США. За два года Мюллер не смог найти ни одного доказательства, в итоге подтвердив отсутствие сговора между Трампом и РФ. 

Так называемое расследование Мюллера обошлось американским налогоплательщикам в 30 миллионов долларов. Эксперты утверждали, что обвинения в адрес России являются внутренней борьбой демократов и республиканцев.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#россия #сша #вмешательство

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...