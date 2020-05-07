Западные СМИ продолжают вести информационную кампанию против России, чтобы закрепиться в Ливии. Статьи антироссийской направленности периодически публикуют такие издания, как Reuters и Bloomberg.

Ранее Федеральное агентство сообщало, что Reuters и Bloomberg, ссылаясь на несуществующий доклад ООН, опубликовали фейки о российских оперативниках, которые якобы в Ливии поддерживают фельдмаршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтара. Причем никаких доказательств этому предоставлено не было.

О российском вмешательстве в ливийский кризис также неоднократно заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По словам турецкого лидера, в североафриканском государстве присутствует ЧВК «Вагнера». Однако позже выяснилось, что подобные заявления он делал, чтобы отвлечь внимание от деятельности ЧВК SADAT, представители которой помогают террористам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Согласно данным немецкого издания Zurest, все публикации западных СМИ о российских оперативниках в Ливии – это элемент пиар-компании ПНС Ливии, которая заказана в американских лоббистских компаниях.

В 2011 году Запад уже принимал участие в политических событиях Ливии, когда был свергнут и убит глава государства Муаммар Каддафи. После этого в стране образовалось нелегитимное правительство под названием ПНС, поддерживаемое Штатами. Теперь же американцы пытаются сами закрепиться в регионе.